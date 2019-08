Lyon : électricité, gaz, stationnement, ce qui change au 1er août ?

Électricité, gaz, stationnement, prime à la conversion, découvrent ce qui change pour les Lyonnais à partir du 1er août.

Hausse de l'électricité

Pour le moment, l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité n'a pas eu l'effet escompté. Après une hausse en juin (5,9 %), cette énergie va augmenter en moyenne de 1,23 % pour les tarifs bleus résidentiels et 1,10 % pour les tarifs bleus professionnels. Une nouvelle hausse expliquée par le coût d'entretien des réseaux.

Baisse du gaz

De son côté, le prix du gaz va baisser de 0,5 % au 1er août. À l'inverse de l'électricité, il s'agit de la deuxième baise après celle de juillet dernier (-6,8 %).

Stationnement gratuit à Lyon

Comme chaque année à Lyon du 1er au 31 août, le stationnement va devenir gratuit dans de nombreuses rues de Lyon. Sur les 43 200 places payantes que compte la ville, 35 500 (la totalité de la zone Tempo) vont bénéficier de cette gratuité. Un message d’information s’affichera sur les écrans des horodateurs de ces zones pour confirmer aux usagers cette gratuité.

Le versement de l'allocation de rentrée scolaire décalé

Le versement de l'ARS aura lieu le 20 août prochain. Pour les foyers qui en bénéficient, elle oscillera entre 368,84€ pour un enfant de 6 à 10 ans et 402,67€ pour les enfants de 15 à 18 ans. Pour

Baisse de la prime à la conversion

Lancée pour offrir aux ménages les plus modestes le moyen de remplacer leur véhicule le plus ancien a été victime de son succès. Alors que son budget prévu était de 596 millions, le nombre de demandes pour lui faire dépasser les 900 millions d'euros. Le gouvernement a donc décidé de réduire la voilure à partir de ce 1er août. La prime concernera désormais les seuls véhicules dont les émissions sont inférieures à 117 g de CO2/km (122 g aujourd'hui). De même les voitures dont le prix est supérieur à 60 000€ ne seront plus éligibles à la prime. Enfin, selon le décret pris par le gouvernement, “les ménages dans les cinq derniers déciles (disposant d'un revenu supérieur à 32 470 euros par an selon les chiffres de l'Insee 2015) et les personnes morales ne sont plus éligibles à la prime à la conversion pour les véhicules achetés classés en Crit'air 1”.