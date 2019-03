Lyon : éboueurs en grève, proposition de Kimelfeld à une autre échelle

Les éboueurs de Lyon sont en grève depuis le 19 mars. La métropole de Lyon doit faire une proposition de rémunération, mais elle s'adresse à tous ses agents.

Ce sont deux conceptions des mouvements sociaux qui s'affrontent depuis le 19 mars à Lyon, témoignant des mutations entrainées par le mouvement des Gilets jaunes. Les éboueurs de la métropole de Lyon, sans passer par les syndicats, ont monté un collectif pour exprimer leurs revendications (lire leurs revendications ici). Depuis plus d'une semaine, le ramassage des ordures n'est plus assuré sur la métropole, sauf à Lyon et Villeurbanne où il est géré par le privé. Une intersyndicale s'est formée dans la foulée, mais elle n'est pas reconnue par tous les éboueurs qui préféreraient négocier en direct. Face à eux, le président de la métropole David Kimelfeld a apporté des réponses classiques, rencontrant les syndicats, tout en renvoyant les échanges sur la rémunération à des négociations plus larges qui doivent concerner l'ensemble des agents de la collectivité. Cette concertation est prévue depuis plusieurs semaines, bien avant que le mouvement des éboueurs ne débute.

Des propositions ce mercredi

De l'aveu même d'un agent, "c'est un foutoir" et certains commencent à se demander si la métropole a bien saisi la mutation actuelle qui s'est opérée en termes de représentativité des agents, quand même les organisations syndicales doivent faire face à une défiance. Ainsi, la métropole annonce que des propositions seront faites ce mercredi concernant la rémunération des agents lors d'une réunion qui a été avancée de deux jours : "la question de la rémunération des agents de la collecte ne pouvait être déconnectée du travail global en cours sur les rémunérations de l’ensemble des agents de la Métropole" a fait savoir le directeur général des services. Des ramassages sont prévus dès ce mercredi sur les zones où les déchets qui s'entassent commencent à poser problème. Mobilisation qui part quasiment de l'individuel de la part des "gilets oranges", réponse globale : à la clé un accord va-t-il pouvoir être trouvé ? La question reste en suspens.