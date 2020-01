Lyon : diarrhées aiguës, le nombre de cas explose dans le Rhône

Le nombre de cas de diarrhées aiguës est au plus haut dans le Rhône depuis le début de l'hiver.

Selon le réseau Sentinelles, le nombre de diarrhées aiguës est au plus haut dans le Rhône. À Lyon, on compte plus de 300 cas pour 100 000 habitants contre 150 à 200 cas en fin d'année. Le quart sud-ouest et la région Grand Est étaient les plus touchées jusqu'ici avec un taux d'incidence supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants pour la première et supérieur à 600 pour la seconde. En France on compte en moyenne 289 cas pour 100 000 habitants.