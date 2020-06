Lyon : deux voleurs de sacs arrêtés sur les berges du Rhône

Deux hommes ont été arrêtés ce mercredi à Lyon après avoir dérobé deux sacs a des jeunes assis sur les berges.

Ce mercredi à 04h50, quai Victor Augagneur deux hommes SDF de 23 et 25 ans ont été interpellés. Un peu plus tôt, le duo avait ciblé des jeunes gens assis sur les berges du Rhône, leur dérobant deux sacs. L’exploitation des images de vidéoprotection confirmait les faits ainsi qu’un autre vol de sac à main appartenant à une jeune femme. Placés en garde à vue, les mis en cause ont reconnu les faits et leur situation irrégulière sur le territoire français au cours de leur audition par les enquêteurs de la Brigade de Sûreté Urbaine (BSU) locale. Ils vont être présentés au parquet ce jeudi en comparution immédiate.