Lyon : deux individus interpellés après une série de cambriolage

Deux jeunes de 17 et 20 ans sans domicile fixe ont été interpellés dans le quartier de Jean Jaurès (7e arr.) après une série de cambriolages dans des garages en sous-sol.

Les faits se sont déroulés lundi 18 décembre peu avant six heures du matin. La police a été envoyée dans le quartier de Jean-Mace (7e arr.) après l'appel d'un riverain. Sur place, plusieurs individus qui préparaient un chariot contenant plusieurs objets dérobés dans des garages en sous-sol ont réussi à prendre la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre.

Deux hommes ont tout de même été interpellés. Âgés de 17 et 20 ans, les deux jeunes sont sans domicile fixe et ont été retrouvés avec un couteau et une gazeuse, détaille le parquet de Lyon. Lors de leur garde à vue, l'un reconnaissait partiellement les faits, l'autre niait complètement.

18 box fracturés ont été recensés par la police et les victimes ont déposé plainte. De leur côté, les deux mis en cause ont été présentés au parquet ce mercredi 20 décembre en vue d'une comparution immédiate.