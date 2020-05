Lyon : deux hommes arrêtés pour le vol de grands crus dans un restaurant étoilé

Plus de 200 000 euros de grands crus ont été volés à l'Auberge de l'Île Barbe durant le confinement.

Durant le confinement, l'Auberge de l'Île Barbe, restaurant une étoile au guide Michelin situé dans le 9e arrondissement de Lyon, a été cambriolée. Plus de 200 000 euros de grands crus ont été dérobés, rapporte Le Progrès. Une partie du butin a été retrouvée et deux suspects ont été interpellés. L'un des deux serait le propriétaire d'un local où étaient stockées les bouteilles et l'autre serait un négociant en vin, écrit le quotidien. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet.