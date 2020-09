Lyon : deux cambrioleurs du diocèse arrêtés

L'un des deux hommes s'est rebellé durant son interpellation, mordu des policiers et craché du sang sur les pompiers.

Mercredi à 6h45, avenue Adolphe Max et rue le Bœuf, deux individus SDF dont un majeur (2 antécédents judiciaires), ont été arrêtés. Lors de leur interpellation les mis en cause étaient en possession de divers outils et objets provenant du diocèse de Lyon. Lors de leur transport au commissariat, l’un d’eux tentait de frapper et de mordre les policiers, leur crachait dessus et les insultait. Il insultait également les sapeurs-pompiers, et lors de son transport à l’hôpital, tentait de les frapper et crachait du sang sur un des pompiers. Le premier individu a reconnu partiellement les faits contrairement au deuxième qui refusait d’être signalé. Ils vont être présentés au parquet ce vendredi en vue d’une comparution immédiate.