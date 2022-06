Lyon : deux blessés après un accident impliquant un motard et un piéton

Lundi soir, dans le 2e arrondissement de Lyon, un accident de la route impliquant un motard et un piéton a fait deux blessés, dont un grave au niveau de la rue Tupin.

Il était environ 20 heures, lundi 13 juin, lorsque les pompiers ont été dépêchés à l’angle de la rue Tupin et de la rue de Brest, dans le 2e arrondissement de Lyon, pour secourir deux personnes victimes d’un accident de la route, un motard et un piéton. Légèrement blessé, le conducteur du deux roues a été pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital en compagnie de la deuxième victime, qui se trouvait dans un état plus grave selon Le Progrès.

L’enquête devra déterminer les responsabilités de chacun des blessés, tous deux âgés de 25 ans.