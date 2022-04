Une station Vélo'v éphémère va prochainement être expérimentée à l'occasion de trois prochains matchs de l'Olympique Lyonnais.

Et si vous alliez au stade à vélo ? Une station Vélo'v éphémère alimentée à l'énergie solaire va permettre aux amateurs de football et aux supporters de l'Olympique Lyonnais de se rendre au Groupama Stadium à vélo depuis n'importe quelle station, notamment celle de la Soie. Et d'avoir une alternative à la voiture et au tram. Ils seront garantis de trouver une place de stationnement sécurisée pour restituer leur Vélo'v à l'arrivée au stade.

3 stations et 3 matchs

Cet essai se fera pour 3 matchs des Gones:

Le dimanche 17 avril à 17h05, à l’occasion du match OL-Bordeaux

Le samedi 23 avril à 17h00, à l’occasion du match OL-Montpellier

Le samedi 14 mai, à l’occasion du match OL-Nantes (horaire à confirmer)

Les temps de parcours estimés pour les usagers : 10 minutes depuis la station de Décines-Centre, 20 minutes depuis la Soie et 40 minutes, une mi-temps, depuis Part-Dieu.

La station Vélo'v sera installée devant le stade de Décines-Charpieu. Présentée comme '''une véritable innovation" - elle fonctionne avec un mât solaire, en supercapacité, sans bornettes. Les Vélo’v peuvent être déposés sur l’emplacement prévu sans accroche, permettant une capacité d’accueil très large.

Cette station éphémère, installée devant l’entrée du parking vélo, situé au niveau de la rampe nord-ouest du stade et à proximité du tramway T7 Décines-OL Vallée. Elle sera accessible 3 heures avant le coup d’envoi et jusqu’à 2 heures après la fin des matchs.

Cette nouvelle offre test complétera ainsi l'offre de transports proposé aux supporters :