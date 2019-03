Ce lundi matin, des kayakistes ont découvert un corps dans la Sâone à Lyon.

Ce lundi matin, les pompiers ont repêché le corps d'une femme dans la Saône à Lyon, entre le pont Robert Schuman et le pont Masaryk, selon nos confrères du Progrès. Plus tôt, des kayakistes avaient repéré le corps dans l'eau, alertant les pompiers. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier la victime et connaître les causes de sa mort. Le corps ne présenterait pas de marques suspectes selon nos confrères.