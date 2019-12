Lyon : des interdictions de manifester dans plusieurs zones ce week-end

La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a publié un arrêté interdisant les manifestations samedi 14 et dimanche 15 décembre à Lyon, à proximité des zones de commerces et de loisir.

Ce n'est pas un, mais trois périmètres où il sera interdit de manifester à Lyon, ce samedi 14 et dimanche 15 décembre. Le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes a pris un arrêté lisant trois zones : la Presqu'île, la Part-Dieu et le quartier Confluence (voir le détail ci-dessous).

Il explique cette décision à cause de manifestations "qui ont régulièrement fait l’objet de scènes de violences, notamment du fait d’individus violents qui s’en prennent aux forces de l’ordre par des jets de projectiles et dégradent des biens publics et des commerces", ainsi "qu'une une affluence importante ce week-end, notamment du fait de l’approche des fêtes de fin d’année et de l’ouverture des commerces le dimanche."

Cet arrêté sera en vigueur de 8h à 22h, durant les deux jours.

Le détail des périmètres :

Périmètre 1 dit "Presqu’Île" : la rue du Puits Gaillot, la place des Terreaux, la rue d’Algérie, le quai Saint Vincent, le quai de la Pêcherie, le quai Saint Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la rue Victor Hugo, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont et le quai Jean Moulin.

Les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Tilsitt, Gailleton, Jules Courmont, Jean Moulin sont exclus de ce périmètre.

Périmètre 2 dit "Part-Dieu" : délimité par l’angle de la rue Garibaldi et du cours Lafayette, rue Garibaldi, rue du Docteur Bouchut, rue du Lac, rue Desaix, boulevard Marius Vivier-Merle, avenue Georges Pompidou, rue de la Villette et cours Lafayette.

La rue Garibaldi est exclue de ce périmètre.

Périmètre 3 dit "Confluence" : délimité par le quai Rambaud, la rue Montrochet, le cours Charlemagne et le cours Bayard.

Le cours Charlemagne est exclu de ce périmètre.