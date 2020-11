Lyon : des grèves à prévoir le 10 novembre dans l'enseignement secondaire

Sous l'impulsion du SNES-FSU, de nouvelles actions pour dénoncer le protocole sanitaire pourraient intervenir dans les collèges et lycées de France.

Le SNES-FSU lance un appel à la grève pour le mardi 10 novembre dans les collèges et lycées de France. Le premier syndicat des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement secondaire a déposé un préavis de grève pour la semaine de 2 au 7 novembre et celle du 9 au 13 novembre.

Selon les membres du syndicat, la situation sanitaire dans ces établissements n'est pas à la hauteur requise pour faire face correctement à l'épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans le pays.

Maintien de l'enseignement dans le respect du protocole sanitaire

C'est pourquoi le SNES-FSU " appelle à agir localement pour imposer des conditions sanitaires renforcées : demi-groupes, agents supplémentaires, réorganisation de la demi-pension, etc. ". Plusieurs syndicats se sont joints à l'appel et demandent à l’ensemble des personnels, titulaires et contractuels, à faire grève le mardi 10 novembre.

Selon le SNES-FSU, qui soutien l'ouverture des établissements du secondaires en période de confinement, cela ne peut malgré tout pas se faire " au détriment de la santé et la sécurité des personnels, des élèves et de leurs familles. Ne pas renforcer le protocole sanitaire dès maintenant, c’est prendre le risque de fermer les établissements scolaires dans quelques semaines ".

Les demandes détaillées du SNES-FSU sont à retrouver ici.