Lyon : des Gilets jaunes veulent manifester à la Part-Dieu pour l'acte VI

Après avoir voulu manifester place Carnot à Lyon, ce qui est difficile à cause du marché de Noël, des Gilets jaunes veulent se réunir à la Part-Dieu pour l'acte VI samedi 22 décembre.

Où va se dérouler l'acte VI des Gilets jaunes à Lyon ce samedi 22 décembre ? Depuis plusieurs jours, la question anime les débats dans les groupes. Sur Facebook, une page dédiée à l'acte VI appelait à un rassemblement place Carnot, ce qui semblait difficile à cause de la présence du marché de Noël dont le périmètre est fermé hermétiquement.

Mercredi soir, de nouvelles discussions ont eu lieu entre des Gilets jaunes et la page Facebook appelle désormais à une manifestation sur le Boulevard Marius Vivier Merle dans le 3e arrondissement, à proximité du centre commercial de la Part-Dieu. Cette volonté fait à nouveau débat chez les Gilets jaunes. Contactés par Lyon Capitale, certains la regrettent. L'un d'eux s'agace : "Un samedi à la Part-Dieu où il y aura de nombreux enfants, c'est contre-productif pour le mouvement". Un autre qui jusqu'à présent était sur le rond-point devant la raffinerie de Feyzin lance : "Hors de question d'aller à la Part-Dieu. Pour moi, ça va amener des casseurs et ça va casser. Alors que moi je ne suis pas pour la violence. Ici on a Feyzin, on a été calme. Après si c'est pour discréditer le mouvement je ne vois pas l'intérêt parce que notre mouvement est populaire et non violent. Il y aura Bellecour comme d'habitude, ça, c'est sur. Il y aura un beau rassemblement de motos prévu, mais je ne peux pas en dire plus sur ça".

Selon nos informations, la préfecture souhaite muscler son action. Interrogée par Lyon Capitale, la préfecture pose le contexte et prévient : "On reste dans une attitude de dialogue, d'écoute, de recherche de consensus. Le préfet délégué à la sécurité a rencontré les commerçants de Givors qui ont fait part de leur profond désarroi, des chiffres d'affaires ont chuté jusqu'à - 80 %. Dès lors, le préfet prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre public". Samedi, que les rassemblements soient à Bellecour ou la Part-Dieu, les manifestants devraient donc être encadrés par un important contingent des forces de l'ordre.