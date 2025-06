Lyon : des dégradations, un policier gravement blessé et trois individus interpellés lors de la victoire du PSG

Des dégradations ont été commises en marge de la victoire du PSG sur la place Bellecour et la place des Terreaux. Trois individus ont été interpellés et un policier a été gravement blessé à la main.

Alors que le PSG célébrait sa victoire en Ligue des champions, des dégradations ont été commises Lyon, a appris Lyon Capitale. Environ 400 personnes étaient présentes sur la place Bellecour (2e arr.) et 300 personnes sur la place des Terreaux (1er. arr.) afin de regarder le match, mais aux alentours de minuit "des premières dégradations de mobiliers urbains sont constatées par les forces de l’ordre qui avaient mis en place un dispositif de sécurisation de la presqu’île de Lyon", rapporte la préfecture du Rhône.

Plus d’une centaine de policiers nationaux était mobilisée hier soir, dont la CRS 83. Certains ont notamment été la cible de "jets de projectiles de la part d’un public hostile composé de groupes très mobiles d’une dizaine d’individus", blessant gravement l’un d’eux à la main. Trois individus ont été interpellés pour "vol aggravé, feu de poubelle et outrage", indiquent encore les services de l’État. Trois magasins ont également subi des dégradations selon les premières constations.

La préfète du Rhône condamne par ailleurs "fermement les violences à l’encontre des forces de l’ordre et les dégradations. La police nationale a agi avec fermeté et détermination pour stopper et interpeller ces individus qui ne sont pas de vrais supporters. Ce ne sont que des délinquants qui ont détourné la fête pour casser." Elle apporte enfin "tout soutien au policier gravement blessé à la main."

Lire aussi : Rillieux-la-Pape : la police visée par un tir de mortier, un suspect interpellé