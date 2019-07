Lyon : des cours gratuits pour apprendre à nager pour les 4-12 ans

Le ministère des Sports remet en place le dispositif "J'apprends à nager". Il s'agit de cours gratuits de natation donnés par des professionnels de la Fédération française de natation (FFN) à tous les enfants entre 4 et 12 ans.

Bien sûr, le but de l'opération est d'enrayer et de limiter au maximum le nombre de noyades en France qui étaient en augmentation entre 2015 et 2018. Il entre dans le cadre du plan interministériel "Aisance aquatique". Pour participer aux cours, il suffit d'inscrire l'enfant dans la limite des places disponibles. La liste des sites FFN "J'apprends à nager" est disponible en ligne avec les adresses mails des personnes à contacter selon votre lieu de résidence. Si les cours sont gratuits, il ne faut pas oublier de souscrire une assurance qui est obligatoire.

Le programme d'apprentissage se déroulera par séances de 30 minutes à une heure, selon le niveau et l'âge des enfants. Le but est d'arriver à 10 heures minimum. Les groupes comprendront 15 enfants maximum pour les 6 à 12 ans et 10 enfants pour les 4 et 5 ans. À la fin du stage d'apprentissage, les enfants pourront être invités à se présenter au test du "Sauv'nage" : un diplôme qui permet d'avoir la certification de pratiquer activités aquatiques et nautiques en toutE sécurité.

À noter qu'il y a un accès prioritaire aux enfants résidents dans les quartier prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).