Lyon : dès ce week-end, les couleurs à l'honneur au musée de l'Imprimerie

L'exposition "RVB" démarre ce week-end au Musée de l'Imprimerie et de la communication graphique. Trois projets s'y mêlent et se superposent pour aborder la perception de la couleur.

"Rouge Stephen King, Vert Véronèse et Bleu Maggie Nelson". Voici l'intitulé plus exact de l'exposition qui vient d'ouvrir au musée de l'Imprimerie et de la communication graphique, accessible jusqu'au 3 septembre. Ces trois distinctions sont mises en avant comme trois projets, conçus comme les calques d'une seule image, "indépendants les uns des autres mais qui superposés, créent la surprise et aiguisent nos regards".

Mêler culture pop, cinéma et littérature

Le Rouge de RVB est ici l'occasion d’exposer les différentes passions de l'écrivain Stephen King pour l’écriture, la littérature policière et fantastique, ainsi que les films adaptés de ses œuvres. Dans cette exposition, le rouge de Stephen King n’a rien à voir avec le sang ou la violence : il est le produit des émotions de son enfance, lorsqu'il était un jeune garçon au cœur tourmenté, séparé de ses parents.

Le Vert Véronèse est le nom attribué à une teinte spécifique de

couleur, utilisée dans les tableaux du maître italien du XVIe siècle. Des réalisations du peintre sont alors présentées, réunies pour la première fois dans un même espace, imprimées sur de la toile en très grand format pour l’occasion.

Le Bleu fait ensuite référence au livre Bleuets de la poétesse Maggie Nelson, exposé ici sur les murs d'exposition avec un texte découpé en fragments, et confronté à une cinquantaine d’images et d’œuvres « bleues » venues des collections du musée, mêlant histoire de l’art et culture pop.

Nouvelles œuvres dans la collection

En plus de mettre en avant l'histoire des différentes techniques d'impression, dont la lithographie, l'exposition s'enrichit de nouvelles pièces qui rejoignent la collection du musée, avec de nouvelles estampes d'artistes modernes et contemporains, dont Aurélie Nemours, Françoise Pétrovitch, Susan Aldworth, Leonor Fini et Matthieu Astoux.