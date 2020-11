Lyon : Des catholiques manifestent pour avoir le droit de célébrer les messes

Des manifestations se sont déroulées un peu partout en France, comme à Lyon aujourd'hui, pour demander au gouvernement d'ouvrir les églises pour les messes.

Depuis le début du second confinement, les églises ne peuvent plus recevoir une foule de monde. BFM Lyon rapporte que ce dimanche, sur la place Bellecour, de nombreux catholiques se sont rassemblés pour montrer au gouvernement son désaccord sur la fermeture des églises pour célébrer les messes.

Selon Benoist de Sinety, vicaire général de l'archidiocèse de Paris et invité sur BFM, "le fait de ne plus pouvoir aller à la messe, c'est comme empêcher un grand sportif de s'entraîner" et ne pas se rendre à la messe "est une souffrance". Il appelle tout de même les manifestants à respecter les règles et la loi.

Le ministre de l'intérieur, Gerald Darmanin, a réagit à ces manifestations sur France Info, "Je ne souhaite pas envoyer les policiers et les gendarmes verbaliser des croyants devant une église, évidemment. Mais s’il s’agit d’un acte répété et qui est manifestement contraire aux lois de la République, je le ferai".

Lundi, le ministre s'apprête à recevoir les responsables des principaux cultes afin d'aborder cette situation de rassemblement dans les églises et autres lieux de culte.