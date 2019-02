Lyon : des accidents vers Fourvière perturbent la circulation

Plusieurs accidents à proximité du tunnel de Fourvière perturbent la circulation ce vendredi matin.

Plusieurs accidents à proximité du tunnel de Fourvière perturbent la circulation ce vendredi matin.

La bretelle d'accès Kitchener est fermée à cause d'un véhicule en panne, en direction de Paris. Par ailleurs, un accident sur l'A7 en direction de Marseille à hauteur de Perrache s'est produit ce matin, la voie lente est neutralisée. Les bouchons se sont ainsi formés de chaque côté du tunnel de Fourvière dans les deux sens.

Le trafic est également très dense sur le périphérique et les voies rapides de la métropole de Lyon, ainsi que dans le centre-ville. La pluie peut potentiellement rendre la chaussée glissante et les automobilistes sont invités à la prudence ou à reporter leur déplacement sur les transports en commun et modes doux comme le vélo (la pluie ne décourageant pas les cyclistes ce matin, même si nous les invitons à être prudents sur les marquages au sol qui peuvent être glissants dans les conditions actuelles).