Lyon : Dernière soirée du festival du film allemand

C’est la dernière chance de participer au festival du film allemand mis en place depuis le 15 juillet près de Perrache.

Dans le cadre du programme Tout l’monde dehors, un cinéma en plein air gratuit a vu le jour, 73 rue Smith dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce dernier propose aux cinéphiles de découvrir des films allemands en V.O.S.T. Ce soir, pour la dernière séance, sera proposé un film de Caroline Link - Der Junge muss an die frische Luft , traduit par Ce garçon a besoin de prendre l’air. Vous y découvrirez l’histoire de Hans-Peter, neuf ans, un jeune garçon aux rondeurs voluptueuses qui aime partager son sens de l’humour et du spectacle à ses proches. Sa mère va perdre le sens du goût et de l’odorat suite à une intervention chirurgicale. Pour faire face à une situation où se mêlent tristesse et dépression, Hans-Peter va tout faire pour redonner le sourire à ses parents.

Pour faire face à la crise sanitaire et respecter les mesures de distanciation sociale, 200 spectateurs seulement seront autorisés à voir le film. L’entrée sera ouverte 30 minutes avant le lancement de la projection à 21 h 30.