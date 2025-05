Lyon : dernier jour pour profiter de l’exposition Le Louvre au centre commercial de la Part-Dieu 

Installée depuis le 5 mai au centre commercial Westfield la Part-Dieu, l’exposition de Louvre au centre se termine ce samedi 10 mai.

Si vous n’êtes jamais au Louvre, cette exposition est l’occasion d’en avoir un avant-goût. Installée depuis le 5 mai au centre commercial Westfield la Part-Dieu de Lyon, l’exposition le Louvre au Centre se termine ce samedi 10 mai !

Sur plus de 100 m2, l’exposition en libre accès s’inspire de l’architecture du célèbre musée parisien afin d’y découvrir des reproductions des plus grandes œuvres. Des activités sont également proposées aux visiteurs : jeux interactifs, ateliers de création artistique, photobooth, mais également une bibliothèque pour les plus curieux.

Alors que le week-end débute, quoi de mieux que de profiter d’un moment de culture avant que l’exposition ne reprenne la route de Paris pour s’installer au Westfield Forum des Halles du 12 au 22 juin.

Lire aussi : Lyon : des reproductions d'œuvres du musée du Louvre exposées à La Part-Dieu à partir du 5 mai