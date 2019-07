Lyon : déjà porteur d'un bracelet électronique, il agresse un voisin

Un individu porteur d'un bracelet électronique a été arrêté alors qu'il venait d'agresser une personne suite à un conflit de voisinage.

Dans le 9e arrondissement de Lyon, à l'angle du Boulevard de Balmont et de la rue de la Piémente, les policiers ont interpellé un homme de 22 ans déjà connu pour 39 antécédents judiciaires. Déjà porteur d'un bracelet électronique et en état d'ivresse, il venait de frapper à plusieurs reprises une victime suite à un différend de voisinage (3 jours d'ITT). L'individu a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce lundi.