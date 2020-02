Lyon : déguisé en femme, le voleur s'attaquait aux personnes âgées

Les policiers ont arrêté plusieurs membres d'un réseau d'escrocs. Ces derniers auraient fait une trentaine de victimes sur Lyon. Un homme travesti en femme s'attaquait aux personnes âgées.

Six hommes ont été interpellés dans l'agglomération de Lyon et Marseille, soupçonnés d'appartenir à un réseau d'escrocs spécialisés dans le vol de cartes bancaires. La police nationale a annoncé ce coup de filet via un message posté sur Twitter tout en expliquant leur mode opératoire.

Ils poussaient les personnes âges à utiliser leur carte bleue

Un homme travesti en femme abordait les personnes âgées et les incitait à utiliser leur carte bleue, notamment sur les horodateurs. Il aurait parfois prétendu ne pas avoir de carte et leur demandait de payer à sa place, tout en proposant de donner la somme réglée en monnaie.

Pendant cette opération, lui ou l'un de ses complices en profitait pour mémoriser le code de carte bleue, puis dérobait cette dernière. Ils faisaient ensuite des retraits. Ils sont soupçonnés d'avoir commis plus de 30 vols, principalement dans l'agglomération lyonnaise, durant la deuxième moitié de l'année 2019. Le préjudice serait estimé au moins à 20 000 euros.