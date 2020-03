Lyon : déçu par l'orientation de leur fille, il frappe sa femme

L'homme de 43 a violemment agressé sa femme en janvier 2019 après une déception due au choix d’orientation professionnelle d’une de leur fille.

Le 11 mars 2020, un Villeurbannais de 43 ans (1 fait au casier) a été interpellé. Le 13 janvier 2019, alors qu’il se trouvait chez son ex-femme, il apprenait le choix d’orientation professionnelle d’une de leur fille. Un choix qui ne lui convenait pas. Il s'est alors emporté et a frappé son ex-femme en lui assénant plusieurs coups de poing et coups de pied au visage et sur le corps.

Elle déclarait être victime depuis plusieurs années des violences de son ex-mari et avoir trouvé en début d’année 2020 la force de déposer plainte. Entendu, l’homme ne reconnaissait que partiellement les faits.

Il a été présenté au parquet le 13 mars dernier et condamné à 24 mois de prison dont 12 avec sursis avec mise à l’épreuve. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire.