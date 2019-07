Lyon : découvrez les plans du futur site de Fourvière

Un restaurant panoramique et gastronomique, un espace découverte, un belvédère. Les travaux de modernisation du site de Fourvière avancent. Petit tour d'horizon de ce qu'il reste à faire.

Une immense verrière, une Maison Carrée refaite à neuf, de nouveaux espaces de restauration et de visite. D'ici 2021, le site de Fourvière va offrir un visage nouveau aux 3 millions de visiteurs qui se pressent sur la colline qui prie chaque année.

Sur le plan visible ci-dessus, on peut voir les principales nouveautés. La Maison Carrée (en bleu) accueillera un nouveau pôle culturel avec centre d'expositions, de réception et de séminaires de près de 1000 m2 et un restaurant bistronomique tenu par Guy Lassausaie. Ce nouveau lieu devrait offrir une vue imprenable sur la ville, la Fondation Fourvière ayant eu l'autorisation de réaliser quelques percées dans les arbres de la colline.

En dessous de l'actuel parking, situé au nord de la basilique, un espace découverte devrait voir le jour d'ici 2021. Un site de 1200 m2 sous terre qui proposera un parcours d'interprétation de l'histoire de site. Il sera accessible directement via le pavillon d'accueil qui vient d'ouvrir ou par la crypte.

À côté de l'actuelle Maison des chapelains, un belvédère va ouvrir avec un comptoir gourmand qui proposera une vue panoramique et une boutique de souvenir. Enfin, à la place de ce qui devait être une partie du parking de 3 étages, dont le permis de construire a été refusé, la maison Decourtray va être érigée. Elle accueillera les bureaux de la Fondation Fourvière et du Rectorat ainsi qu'une extension de la boutique.

La Fondation Fourvière souhaite désormais une meilleure desserte de la Basilique. David Kimelfeld qui faisait une visite des 5e et 9e arrondissements ce jeudi a assuré “qu'il travaillait” sur ce sujet avec la vice-présidente du Sytral Fouziya Bouzerda et que “les services techniques planchaient notamment sur une augmentation de la fréquence du funiculaire vers Fourvière”.