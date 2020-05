Lyon : “déconfinons nos colères”, une manifestation de soignants ce mardi

Les soignants de l'Hôpital Édouard-Herriot vont manifester ce mardi 26 mai devant leur établissement.

Les syndicats CGT et Sud santé ont indiqué dans un communiqué la tenue d'un rassemblement de personnels de 13h30 à 15h devant l'Hôpital Édouard-Herriot (HEH) ce mardi 26 mai à Lyon. “Pénurie de matériel, manque de lits, salaires de misère... La crise que nous traversons met en lumière l’état de délabrement de l’hôpital public et les conditions de travail dangereuses autant pour les patients que pour les agents de l'hôpital. La réponse du gouvernement quant à nos revendications pour travailler et soigner dignement : Primes (et encore, pas pour tous), médailles, dons de congés par d'autres salariés !”, écrivent les syndicats.

Les soignants de HEH demandent : “+400euros/mois pour tous les agents hospitaliers, le dégel du point d'indice , l'embauche de personnel et la suppression des effectifs cibles, la stagiairisation de tous les contractuels, l'assurance de la réouverture des lits fermés durant la crise, l’arrêt total de la politique de fermeture de lits pour redonner à l'hôpital sa mission de service public, le matériel nécessaire pour nous protéger et prendre en charge les patients, le dépistage pour tous les hospitaliers avec tests et sérologies“.

Les deux syndicats rappellent que “ce rassemblement se fera dans le respect des gestes et mesures barrières.”