Lyon : de nouveaux métiers prioritaires éligibles à la vaccination dès ce samedi

Le ministère du Travail a annoncé l’ouverture de la vaccination à certains professionnels du secteur privé âgés de plus de 55 ans dès ce samedi 24 avril.

La vaccination pour les professionnels de plus de 55 ans s’ouvre un peu plus ce samedi. Depuis le 17 avril, les personnels du secteur scolaire et les forces de l’ordre peuvent prendre rendez-vous dans un centre de vaccination. Le ministère du Travail a annoncé l’élargissement de cette liste dans le courant de la semaine, avec une vingtaine de nouvelles professions. Environ 400 000 personnes seraient concernées.

La liste des professionnels est la suivante :

Les conducteurs de bus, de ferry et de navette fluviale, les livreurs, les routiers.

• Les chauffeurs taxi et VTC.

• Les contrôleurs des transports publics.

• Les agents d'entretien : agents de nettoyage, de ramassage de déchets et de centres de tri des déchets.

• Les agents de gardiennage et de sécurité.

• Les salariés des commerces d'alimentation : caissiers, employés de libre-service, vendeurs de produits alimentaires dont les bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers (chef d'entreprise inclus).

• Les professionnels des pompes funèbres.

• Les ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire : salariés des abattoirs et salariés des entreprises de transformation des viandes.

Le choix a été réalisé selon plusieurs critères : un lieu de travail clos, pas de télétravail possible, une activité qui rend difficile le respect des gestes barrières et identifiées comme à risque par une étude de l’Institut Pasteur.

Les salariés, intérimaires, chefs d’entreprises ou travailleurs indépendants devront se munir d’une carte professionnelle, d’une déclaration sur l’honneur ou d'une fiche de paie pour attester leur appartenance à une profession prioritaire lors de la vaccination.