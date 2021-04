Lyon : de la prison ferme pour un trafic de cannabis en provenance du Maroc

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Six individus ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lyon pour un trafic de drogue entre le Maroc et Lyon. Du cannabis transitait dans les soutes à bagages des cars de voyage.

Mercredi, six personnes ont été condamnées à différentes peines pour leur implication dans un trafic de cannabis entre le Maroc et Lyon rapporte le Dauphiné Libéré. Ces derniers passaient de la marchandise dans des cars de voyage à destination de la France.

L'enquête de plusieurs mois, menée par la brigade des stupéfiants de la DIPJ (Direction Interrégionale de la Police Judiciaire), a permis de mettre la main sur un premier bus en 2018 contenant 436 kg de cannabis pour une valeur de 900 000 euros. Trois mois plus tard un autre car avait révélé à son bord 135 kg de cette drogue.

De 3 à 8 ans de prison

Sur les six accusés, l'organisateur des voyages (dont la société se trouve au Portugal) a écopé de 8 ans de prison ferme, de 80 000 euros d'amende avec la confiscation de ses biens et d'une interdiction définitive de se rendre en France. Le grossiste, originaire de Vaulx-en-Velin, passera sept ans derrière les barreaux. Les deux chauffeurs marocains ont quant à eux été condamnés à trois ans de prison avec l'interdiction de se rendre sur le territoire français pendant 10 ans. Deux autres individus ont reçus 8 000 euros d'amende et trois ans de prison pour leur implication dans le trafic.