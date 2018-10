Lyon : de la neige attendue à partir de 22h ce lundi

De la neige est attendue à Lyon et dans le Rhône à partir de 22h ce lundi soir.

Selon Météo France, de la neige est attendue à Lyon ce lundi entre 22h et 1h du matin. Rien d'étonnant compte tenu du temps annoncé ce lundi et des températures qui vont tomber non loin des 0°C dans la ville. Dans le Rhône, l'ensemble des villes devrait connaître cet épisode neigeux. Pas sûr cependant que ces averses de neige vont tenir au soleil en ville contrairement à la Loire où la vigilance orange neige et verglas a été déclenchée.

Le redoux attendu à partir de mardi après-midi devrait mettre fin à la vague de froid qui ne devrait pas faire son retour avant 10 jours.