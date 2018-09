Lyon : David Kimelfeld confirme le périphérique à 70 km/h

Le président de la métropole de Lyon confirme que le périphérique passera bien à 70 km/h en 2019.

L'intégralité du périphérique lyonnais de l’autoroute A7 au sud jusqu’à la porte de Valvert va être limité à 70 km/h et non plus 90 km/h dès janvier 2019 comme nous vous l'annoncions hier. Le président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld vient d'officialiser cette information : "Un abaissement de la vitesse autorisée permet de diminuer sensiblement les émissions de polluants de l’air, déclare David Kimelfeld. Cette décision entre donc dans les actions que mène la Métropole de Lyon en faveur de la qualité de l’air dans le cadre de son plan Oxygène".

Par ailleurs, l'élu rappelle qu'en 2019 sera créée une zone à faibles émissions à Lyon dont certains véhicules trop polluants seront exclus. Enfin, le futur boulevard urbain issu du déclassement de l'A6/A7 sera lui aussi limité à 70 km/h dans le cadre de "la politique volontariste que nous menons pour diminuer la pollution et améliorer la qualité de l’air que respirent les habitants de notre territoire." La pression sur les élus se fait de plus en plus forte à Lyon, la ville est l'une des plus impactées par le réchauffement climatique en France (lire ici).