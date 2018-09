Lyon : ville de France la plus touchée par le réchauffement climatique

Voici une étude dont Lyon ne devrait pas s'enorgueillir : la ville est celle de plus de 500 000 habitants en France la plus touchée par le réchauffement climatique.

Les températures s'emballent sur le globe. Un rapport de l'European Data Journalism Network, relevé par nos confrères de rue89Lyon, a analysé l'évolution des températures sur 117 ans. Aucun doute, un réchauffement climatique est bien en train de se produire, et Lyon est la ville de France la plus touchée. Ainsi, si au XXe siècle, la température annuelle moyenne était de 10,4 degrés, depuis les années 2000, elle est désormais de 11,5 degrés, soit une hausse de 1,1 degré. La tendance a débuté dès la fin des années 80 et ne prend pas en compte les ilots de chaleur qui accentue un peu plus la situation (et donneraient une température moyenne relevée potentiellement encore plus haute que ces + 1,1 degré). Dès lors, avec ces valeurs, Lyon se classe 232e sur 558 parmi les villes où le réchauffement est le plus fort. En France, elle est à la première place des villes de plus de 500 000 habitants devant Paris et Marseille où la hausse est de 1 degré. Pour les villes plus petites, Avignon est devant avec + 1,2 degré. Brest est la cité la moins touchée avec seulement + 0,3 degré.

Des jours de canicule plus nombreux

L'étude nous apprend également que les jours de canicule où la moyenne des températures est supérieure à 24 degrés ne cessent de progresser. A Lyon, on en dénombrait 3,6 durant le XXe siècle. Depuis les années 2000, l'étude en relève 11,5. De même les jours où la température moyenne est inférieure à - 1 degré sont plus rares, avec 17,5 jours au XXe siècle, et 12,7 jours par an depuis 2000. Enfin, au niveau européen, la ville la plus touchée reste Kiruna en Suède avec une hausse de + 3,4 degrés entre le XXe siècle et les années 2000.