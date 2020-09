Lyon : Courtney Geraghty, une nouvelle directrice au théâtre de la Croix-Rousse

Le théâtre de la Croix-Rousse change de direction. Après 10 ans à la tête du théâtre, Jean Lacornerie va laisser sa place à Courtney Geraghty. La franco-américaine va prendre ses fonctions en janvier 2021.

Courtney Geraghty va être la nouvelle directrice du Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon à partir de janvier 2021.

"Agée de 37 ans, Courtney Geraghty est franco-américaine. Polyglotte, elle est diplômée en politique et gestion de la culture. Elle développe sa carrière entre la France et l’étranger –aux Instituts français de Tokyo (Japon), Santiago (Chili) et FIAF (French Institute Alliance Française) à New-York (Etats-Unis)", explique la ville de Lyon dans un communiqué.

Depuis 2018, elle programmait deux festivals à New York, Crossing the Line et TILT Kids Festival, pour le jeune public.

Elle succède à Jean Lacornerie, directeur du Théâtre de la Croix-Rousse pendant 10 ans.