Lyon Confluence : le Vaporetto navigue à nouveau

Le Vaporetto qui relie le centre commercial de Confluence à Vaise reprend du service ce samedi 30 mars.

Le printemps revient, et le Vaporetto aussi. La navette fluviale qui part de la Confluence pour arriver à Vaise en passant par Bellecour et Saint-Paul reprend les trajets sur la Saône à partir de ce week-end. Les allers-retours sont prévus tous les jours, entre 9h30 et 21h30 et ce jusqu’au mois de décembre prochain. Pour rappel, le navire peut accueillir jusqu’à 90 personnes et met à disposition un espace pouvant accueillir 10 vélos sur l’avant du bateau. Les tarifs sont de 4€ par trajet et par personne, réduits de moitié pour les adhérents au programme de fidélité Confluence, pour leurs accompagnants ainsi que pour les enfants de 5 à 12 ans. Les plus petits peuvent voyager gratuitement.

Arrêts desservis :

Confluence : place nautique ou quai rambaud en rive gauche

Bellecour : quai Tilsitt en rive gauche

Saint-Paul/Hôtel de ville : quai Bondy en rive droite

Vaise : 9 quai Arloing