Lyon : comment visiter la centrale hydroélectrique de Cusset

La centrale hydroélectrique du Cusset fête ses 120 ans, à cette occasion, il est possible de la visiter ce samedi 28 septembre, mais les places sont très limitées.

En 1899, la centrale hydroélectrique de Cusset est mise en service, la plus puissante en alors en activité dans le monde. Capable d’alimenter la consommation d'une ville de 125 000 habitants, c'est alors un chef-d'oeuvre ingénierie. Rendue possible grâce à la construction du canal de Jonage et d'un barrage pour dompter les crues du Rhône, elle permettra de répondre au besoin de l'industrie mécanique, textile et électrique alors en pleine expansion à Lyon. Depuis 1946 elle est exploitée par EDF, mais reste fermée pour le grand public.

Ce samedi 28 septembre, à l'occasion des 120 ans de la centrale, il sera possible de la visiter. Les places sont rares et de nombreux créneaux déjà complets, mais les plus rapides ont encore leur chance de découvrir ce lieu qui a marqué le développement de l'agglomération de Lyon. Il est impératif de s'inscrire dès maintenant via le site dédié (voir ici). Attention, ce site n'est pas accessible aux enfants de moins de 12 ans et personnes à mobilité réduite. Pour des raisons de sécurité, une pièce d'identité est également obligatoire, ainsi que des chaussures plates et fermées.