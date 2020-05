Lyon : comment récupérer le masque de la métropole ?

(Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Chaque habitant de la ville de Lyon va pouvoir obtenir au moins deux masques. Les modèles offerts par la métropole de Lyon vont être distribués. Voici comment le récupérer, même lorsque l'on a retiré un premier masque.

La métropole avait fourni des stocks de masques à la ville lui confiant le soin de les distribuer aux habitants. Néanmoins, on ignorait toujours s'il allait être possible d'avoir au moins deux masques : un de la ville, un de la métropole (en attendant le 3e de la région qui devrait être lui aussi distribué via les municipalités).

Depuis lundi, la ville distribue ainsi deux masques à ceux qui n'en avaient pas encore reçu un via ses services. Pour les obtenir, il est toujours nécessaire de s'inscrire sur la plateforme en ligne dédiée (voir ici), puis de se rendre dans le point de retrait choisi via l'outil.

Par ailleurs, ceux qui avaient déjà récupéré un premier masque avant le 18 mai, peuvent s'inscrire à nouveau pour aller chercher celui de la métropole de Lyon. Il suffit de bien cocher la case mentionnant le retrait d'un deuxième masque.

De plus, en se munissant des justificatifs nécessaires, comme un livret de famille ou une attestation CAF, une personne pourra récupérer les masques pour l'ensemble de son foyer.

En cas d'absence d'accès à Internet, il est possible d'appeler le 04 72 10 30 30, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30, le samedi de 9h30 à 12h, fermeture le jeudi 21 mai (férié).