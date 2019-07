Lyon : comment reconnaître les nouveaux faux billets de 20 et 50 euros ?

De nouveaux faux billets de 20 et 50 euros circulent à Lyon depuis quelques mois. Comment reconnaître cette fausse monnaie qui peut s'acheter facilement sur Internet à moins de dix euros les cent billets ?

Depuis plusieurs mois, la France est touchée par une vague de faux billets à l'origine destinés aux tours de magie ou d'accessoires pour les tournages de films et séries. Lyon n'est pas épargné par le phénomène. Les liasses de cent faux billets de 20 ou 50 euros peuvent être achetées sur des sites asiatiques pour moins de dix euros. Informées de ces nouvelles pratiques, les douanes interceptent certains colis avant leur arrivée, mais d'autres traversent les mailles du filet.

Ceux qui possèdent ce type de coupures tentent de les passer chez les commerçants à des moments où il peut y avoir une longue file d'attente comme les boulangeries, supérettes ou restauration rapide. Les escrocs espèrent ainsi que leurs victimes ne prendront pas le temps de prêter trop attention aux billets. En effet, si la sensation entre les doigts peut être proche d'une vraie coupure quand les mouvements sont rapides, il suffit de prendre quelques secondes et de regarder attentivement pour s'apercevoir de la supercherie.

Filigranes et bande holographique ne sont que de pâles imitations. Par ailleurs, il est clairement indiqué sur les billets "Movie Money", argent pour film, ainsi que "this is not legal. It is to be used for motion props only","Il n'est pas légal, il est utilisé comme accessoire seulement". Sous la mention euro, on voit également le terme "PROP", "accessoire", et non "EYPΩ", euro écrit en grec. Les commerçants sont ainsi invités à se méfier, mais aussi les particuliers qui réaliseraient des achats via des sites de petites annonces.

Les personnes qui utiliseraient ce type de billet risquent jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.