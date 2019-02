Lyon : Collomb va-t-il interdire les cirques avec animaux ?

Dans une lettre ouverte, l'association Earth Resistance a demandé à Gérard Collomb de prendre position sur l'interdiction des cirques qui utilise des animaux en captivité.

Dans une lettre ouverte adressée à Gérard Collomb, l'association “animaliste et écologiste” Earth Resistance a demandé l'interdiction sur le territoire de la ville des cirques qui utilisent des animaux. “Quelques villes françaises audacieuses telles Montpellier et Strasbourg ont osé prendre position, mais dans l’ensemble le reste du pays se cantonne à un immobilisme poltron, alors que de nombreux pays européens ont déjà interdit la présence des animaux dans les cirques tels l’Autriche, la Catalogne espagnole, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie... et récemment l’Italie, l’Irlande et le Royaume-Uni”, écrit l'association.

Selon cette dernière, “la ville de Lyon tolère encore des cirques détenant des animaux en captivité sur son territoire ainsi que leur affichage sauvage, pourtant illégal, dans toute la ville ; à elle de rendre justice à l’animal auquel elle s’identifie si fièrement et qui orne ses armoiries - ainsi qu’à tous les autres.” En publiant cette lettre ouverte, Earth Resistance espère une prise de position publique de la part de Gérard Collomb sur le sujet de la détention etde l’exploitation d’animaux dans les cirques.