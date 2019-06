Lyon : colis suspect à Charpennes, les métros A et B très perturbés

La ligne A du métro lyonnais ne fonctionne plus depuis 15h16 en raison d’un colis suspect à la station Charpennes. La Ligne B est également perturbée.

Le métro lyonnais est fortement perturbé ce samedi après-midi en raison d’un colis suspect à la station de métro Charpennes.

Ainsi, depuis 15h16, la ligne A ne fonctionne plus du tout entre Vaulx-en-Velin La Soie et Perrache. Aucun trajet n’est assuré. Les TCL indiquent que des bus relais se mettent progressivement en place.

La Ligne B, elle, est aussi perturbée. Elle circule uniquement entre Oullins et Part-Dieu. Les stations Brotteaux et bien évidemment Charpennes ne sont plus desservies.