Lyon : cinq joueurs du Lou Rugby appelés en équipe de France

Pour ses premiers matches de la rentrée, le staff du XV de France a fait appel à cinq joueurs lyonnais du Lou pour préparer la tournée de novembre, qui verra les Bleus affronter l’Argentine ou encore les All Blacks.

Cinq joueurs du Lou Rugby vont de nouveau porter les couleurs du XV de France, à l’occasion de la tournée de novembre des Bleus. Les avants Demba Bamba, Dylan Cretin, Killian Geraci, Romain Taofifenua et l’arrière Baptiste Couilloud ont été retenus par Fabien Galthié, le sélectionneur français, parmi une liste de 42 joueurs. Celle-ci sera ensuite réduite à 28 au terme de la préparation et avant le premier match de la tournée.

Les heureux élus auront alors quatre semaines pour briller, avec un premier match le 6 novembre face à l’Argentine, un second le 14 contre la Géorgie avant le choc contre les All Blacks, le 20, qui clôturera cette tournée de novembre. Cretin et Couilloud auront certainement à coeur de rééditer leurs belles performances du mois de juillet lors de la tournée australienne du XV de France.