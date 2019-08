Lyon : ces établissements dans le top 50 des hôpitaux français

Entre les hôpitaux et les cliniques, ce sont 7 établissements de santé qui sont présents dans le top 50 des meilleurs hôpitaux de France, selon le journal Le Point.

Six établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes et deux rhônalpins figurent dans le top 50 des meilleurs hôpitaux de France, selon le palmarès annuel du Point. Le CHU de Clermont-Ferrand rafle la première place régionale (et la 16e nationale), talonné par le CHU de Saint-Étienne, 22e de la liste. A Lyon, les hôpitaux Est sont classés 17e et le CH Lyon-Sud de Pierre Bénite 24e. Au niveau des cliniques, on retrouve l'hôpital lyonnais privé Jean Mermoz en 5e position, le Médipôle de Villeurbanne à la 27e place, l'Infirmerie protestante de Lyon à Caluire-et-Cuire (29e), ainsi que la clinique du Parc (39e) et la clinique de la Sauvegarde (47e).