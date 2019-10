Lyon : ça glisse sur les routes de l'agglomération ce lundi matin

Des bouchons qui se forment, une petite pluie fine et pas mal de feuilles mortes, ce lundi matin, les routes sont glissantes à Lyon.

Que l'on soit à vélo, trottinette ou auto, le constat est le même ce lundi matin sur les routes : une petite pluie très fine a rendu la chaussée grasse et glissante. Attention aux distances de sécurité, les véhicules ont besoin de quelques mètres en plus pour s'arrêter et les petits accrochages pourraient être fréquents.

Sur l'A450 en direction de Lyon, un accident à hauteur de Pierre-Bénite a ainsi entraîné quelques ralentissements depuis plus d'une heure.

Malgré les vacances, la circulation reste dense autour de l'agglomération et en ville, restez prudents.