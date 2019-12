Lyon : bonne nouvelle, il y aura des métros toute la nuit le 31 décembre

Vous pensez faire la fête pour le réveillon du Nouvel An ? Vous pourrez rentrer en métro, à n’importe quelle heure. Les quatre métros lyonnais fonctionneront toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Depuis quelques semaines, les métros lyonnais circulent jusqu’à 2h du matin les vendredi et samedi soir. Et ce tous les week-ends. La nuit du 31 décembre au 1er janvier, les métros lyonnais circuleront même toute la nuit, comme nous vous le révélions dès mi-novembre.

Les Lyonnais pourront ainsi profiter des métros A, B, C et D mais aussi des funiculaires F1 et F2 toute la nuit. Sans aucune interruption. C'était une demande assez forte des utilisateurs du métro ces dernières années.