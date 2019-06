Ce lundi 10 juin dans le sens des retours les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui mènent à Lyon seront très chargées selon Bison futé.

Après un dimanche de l'Ascension très compliqué vers Lyon, ce lundi de Pentecote s'annonce aussi chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, Bison futé conseille “d'éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles en particulier Montpellier, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Rouen, entre 14 heures et 20 heures.” “Les trajets reliant les lieux de loisirs aux grandes agglomérations proches connaîtront une circulation dense”, précise l'organisme de prévision. La journée sera classée orange et Bison futé va même voir rouge entre Orange et Lyon de 16h à 21h.

Les dernières difficultés aux abords des grandes métropoles sont attendues jusqu’à 22h.