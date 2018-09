Lyon : Benjamin Biolay parrain de l'association qui soutient Marin

Benjamin Biolay a rendu un vibrant hommage à son ami Hubert Mounier ce jeudi soir au théâtre antique de Fourvière. Sur scène, il a été rejoint par Pascal Obispo, l'artiste lyonnais Kent et de nombreux proches du fondateur de L'Affaire Louis' Trio pour revisiter l'album Mobilis in Mobile devant un public conquis. Musicien, dessinateur et auteur […]