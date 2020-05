Lyon : bars, restaurants, dans quelles conditions pourraient-ils rouvrir dès le 2 juin ?

Ce jeudi, le Premier Ministre Edouard Philippe doit s'exprimer sur la poursuite du déconfinement à Lyon et en France. Il sera notamment question des bars et des restaurants, qui devraient rouvrir à Lyon le 2 juin. Mais dans quelles conditions ?

Evidemment, avec l'épidémie, des consignes strictes de sécurité sanitaire devront être appliquées.

L'idée d’instaurer un espace obligatoire de 4 m2 par convive avait été envisagé. Mais les restaurateurs s'y sont opposés. Impossible à mettre en place.

« Un certain nombre de préconisations comme la distance d’au moins 1 mètre entre les tables ou des capacités maximales de 10 personnes pour une tablée sont des éléments qui peuvent apporter une sécurité », a estimé mardi le secrétaire d’Etat en charge du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.

L'une des autres solutions évoquées serait d'aller vers le maximum de terrasses en extérieur, parfois sur les routes. Cette décision appartiendrait néanmoins à chaque maire et la volonté ou non de prendre de la place sur l'espace dédiée aux voitures.

Les terrasses sur stationnement seront autorisées à Lyon dès le 2 juin

De son côté, la ville de Lyon a d'ores et déjà annoncé "qu'en prévision de cette réouverture la municipalité va autoriser l’installation des terrasses estivales et terrasses sur stationnement".

Ainsi dès le 2 juin, “les terrasses sur stationnement seront autorisées”. Dans l’attente, les commerçants peuvent installer leurs terrasses et les utiliser pour leurs livraisons de plats à emporter. Des extensions provisoires de terrasses sont tolérées chaque fois que cela est possible et notamment sur certaines places, dans le respect de la tranquillité des riverains et en bonne cohabitation avec les autres usages et flux.

Par ailleurs, les installations pourront bénéficier d’une autorisation prolongée d’un mois, soit fin octobre pour les terrasses sur stationnement et fin novembre pour les terrasses estivales.