Lyon : bagarre entre un conducteur TCL et un passager

Lundi matin, une altercation a éclaté entre un chauffeur de bus et un passager à la station Laurent Bonnevay.

La scène a été filmée et fait le tour des réseaux sociaux depuis mercredi soir. Les faits se sont déroulés lundi matin et sur cette vidéo, visionnée des centaines de milliers de fois, on aperçoit un chauffeur de bus TCL de la ligne C15 et un passager se proférer l'un à l'autre une série d'insultes avant d'en venir aux mains.

Le premier coup est porté par le passager, debout, à l'encontre du conducteur, installé au volant du bus, alors à l'arrêt. Ce dernier, excédé, décide d'en découdre avec le jeune homme. Le chauffeur sort, agrippe le passager et le met à terre. Les coups s'enchaînent entre les deux protagonistes, avant que la bagarre ne soit stoppée par des passants et un autre membre de la compagnie de transports en commun.

Si l'on ignore encore les circonstances exactes qui ont mené à cette rixe, Radio Scoop informe que la direction de Kéolis étudie les images des caméras installées à l'intérieur du véhicule. En attendant que celles-ci révèlent la nature de l'incident, le chauffeur a déjà écopé de 5 jours d'arrêt de travail après avoir eu le nez cassé.