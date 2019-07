Lyon : bagage oublié qui bloque tous les métros, une plainte déposée

Suite à un bagage oublié, l'ensemble des métros de Lyon ont dû être arrêtés jeudi pendant une heure. Une plainte va être déposée. Laisser son sac sans surveillance, ça peut coûter cher.

Jeudi 11 juillet, vers 16 heures, un bagage abandonné est découvert à proximité du centre de contrôle métro de Lyon. La procédure est claire : il est immédiatement traité comme un colis suspect. Le centre de contrôle est évacué et l'ensemble des métros de Lyon et funiculaires sont arrêtés faute de régulateurs pour surveiller que tout est en bon ordre. Les démineurs sont intervenus, une fois les doutes levés, le centre de contrôle a pu être à nouveau opérationnel et les métros sont repartis vers 17h. À cause d'un simple bagage oublié, le quotidien de milliers de voyageurs a été bousculé et un chaînon majeur des transports en commun à Lyon perturbé pendant une heure.

Selon nos informations, Keolis, exploitant du réseau TCL va porter plainte contre X suite à cet oubli de bagage et pour "impact sur l'exploitation de l'ensemble des lignes de métros et funiculaires". Toute personne qui oublie ou abandonne un sac, risque une amende de 450 euros, mais surtout de devoir indemniser l'exploitant jusqu'à hauteur du coût de la perte d'exploitation.

Interrogé par Lyon Capitale, Keolis se refuse à révéler le montant qui pourrait être demandé en justice. Un choix pour le moins contre-productif qui aurait permis à certains de voir qu'oublier son sac sur le réseau TCL peut gâcher la vie des Lyonnais, mais surtout coûter très cher. Ensuite aux juges de suivre ou non cette requête.

Si le réseau bloqué à cause d'un colis suspect n'est pas du ressort de Keolis, la répétition de ce type d'événements porte à s'interroger sur la capacité du délégataire à tout faire pour que cela ne se produise pas. Pour la pédagogie, sans chiffre marquant, on repassera.