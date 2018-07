Votés en février dernier par le comité du Sytral, les tarifs des Pass pour l'année 2018/2019 augmentent de 2 euros pour les scolaires et de 3 euros pour les étudiants.

En mars dernier, les tarifs de la plupart des tickets de transports en commun lyonnais augmentaient en moyenne de 1,7 %. À plusieurs semaines de la rentrée, c'est au tour des Pass scolaire et Campus de voir leur prix à la hausse. Déjà disponible à la vente, le Pass Campus est à 318 euros - au lieu de 315 l'année dernière, ce qui correspond à 31.80 euros par mois pour accéder de manière illimitée aux bus, tramway et métro. Pour les têtes blondes de Lyon, le Pass scolaire annuel est à 224 euros, soit 2 euros de plus que l'année précédente. Les parents peuvent régler l'année en une fois par un chèque encaissé en septembre ou opter pour un prélèvement mensuel de 22, 40 euros de septembre à juin, les transports pendant les deux mois d'été étant inclus dans le Pass, comme pour les étudiants. Si les parents ne souhaitent pas s'engager sur l'année, il est possible de payer seulement au mois, moyennant un prix plus élevé de 31.80 euros. Pour les élèves boursiers, les tarifs augmentent également de 1 euro : l'abonnement s'élève cette année à 91 euros/an ou à 18,20 euros/mois.