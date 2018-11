Lyon : après un différend, ils braquent une épicerie pour 900 euros

Trois habitants de Pierre-Bénite ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête ouverte après le braquage d'une épicerie de la commune fin octobre.

Les apprentis braqueurs ont oublié une arme sur place. Un homme de 27 ans et un couple de 25 et 22 ans sont soupçonnés d'avoir commis le braquage de l'épicerie Vival de Pierre-Bénite le 24 octobre. Ils ont été interpellés à leur domicile ce mardi.

Le gérant de l'épicerie et sa femme avaient été braqués par trois personnes porteuses de couteaux et une arme de poing avait été aperçue. Un couteau avait été oublié sur place par les malfaiteurs, avec des traces d’ADN.

Les mis en cause ont par ailleurs été identifiés par les victimes. Une altercation avait eu lieu quelques jours plus tôt entre braqueurs et gérants. Le montant du butin s'élève à 900 petits euros. Bien peu au regard de la peine encourue par les agresseurs.

Ils ont été présentés au parquet ce jeudi et écroués en attendant leur comparution, prévue ce vendredi.