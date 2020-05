Lyon : après un début de déconfinement réussi, TCL renforcent des lignes

Particulièrement attendu au tournant, le réseau TCL a réussi son début de déconfinement à Lyon. La semaine prochaine, des lignes seront renforcées.

Le Sytral et Keolis ont réussi le début de déconfinement du réseau TCL. Le masque obligatoire s'est imposé rapidement durant les heures de pointe et rares sont les voyageurs à ne pas le porter aux moments où le réseau est le plus fréquenté. 100 000 masques jetables ont déjà été distribués pour accompagner le déconfinement et l'obligation de se protéger. "Nous avons pu constater que plus de 90 % des voyageurs respectaient déjà cette mesure", précise la présidente du Sytral Fouziya Bouzerda.

L'offre portée à 85 % depuis le 11 mai a permis de voyager tout en gardant ses distances avec les autres et la fréquentation moyenne tourne autour de 25 %. À partir de la semaine prochaine, l'offre va monter à 90 %. La fréquence des lignes A et des bus C3, C4, C8, C13, C15, C20, C24 sera renforcée. Le Sytral a désormais pour objectif d'atteindre une offre à 100 % à fin mai.