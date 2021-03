Lyon : après la panne électrique, pas de reprise du T3 avant 14h

La ligne T3 du tramway lyonnais est toujours interrompue ce mercredi 3 mars. Le trafic devrait reprendre en début d'après-midi.

A Lyon, la ligne T3 du tramway est à l'arrêt depuis ce mardi 2 mars en fin de matinée. Un camion a arraché un câble électrique, causant une panne électrique d'ampleur sur le réseau. Ainsi, le T3 fait désormais son terminus à Décines Grand Large : les stations de Meyzieu Gare à Meyzieu ZI et Les Panettes ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation. Des bus relais sont mis en place pour assurer la continuité du service de Décines Grand Large à Meyzieu ZI. Mardi, TCL estimait une reprise du trafic de la ligne T3 dès ce mercredi 3 mars, à l'aube, mais il s'avère que les dégâts sont plus importants que prévus. Il faudra donc attendre 14h au minimum pour un retour à la normale sur la ligne.